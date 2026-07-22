ВС РФ снова продвинулись в Харьковской области, освободив село Артельное Второй день подряд хорошие новости приходят из Харьковской об.
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ВС РФ снова продвинулись в Харьковской области, освободив село Артельное Второй день подряд хорошие новости приходят из Харьковской об.
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