“Майбах” и подушки из гусиного пуха: подробности райдера певца SHAMAN

Певец SHAMAN, известный яркими шоу и патриотизмом, не скрывает свой райдер, который вызывает некоторые вопросы.
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