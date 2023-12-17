TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

694 подписчика

“Майбах” и подушки из гусиного пуха: подробности райдера певца SHAMAN

“Майбах” и подушки из гусиного пуха: подробности райдера певца SHAMAN

Певец SHAMAN, известный яркими шоу и патриотизмом, не скрывает свой райдер, который вызывает некоторые вопросы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
николай лейчинский
Больше , чем уверен : эта лабуда от престарелых паскудников от эстрады !
Ответить
8 час.
ЕН
Егоров Николай
Кому он интересен? Кто на него ходит? Дутая, пропиаренная фигура.
Ответить
8 час.
ГА
Гришаев Александр
А мне нравится, по крайней мере он поет в живую! А хают его фанерщики, бездарные!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх