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Регионы России

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«Факел» повторил антирекорд без побед в истории РПЛ

«Факел» повторил антирекорд без побед в истории РПЛ

В субботнем домашнем матче десятого тура РПЛ «Факел» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 0:5. Последняя победа воронежцев в чемпионате была зафиксирована в октябре 2024 года в игре с «Ахматом» (3:2).

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