Подписчику Павлу 52 года, он обрабатывает металл на станках с ЧПУ. Павел прислал мне письмо, в котором рассказывает, как русская деревня начала гибнуть в 1930-е, и объясняет, почему деструктивная урбанизация вовсе не была неизбежна.
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