В России доля работников с зарплатами ниже МРОТ уменьшилась до 2,5%

Доля жителей России, которые работают на крупных и средних предприятиях и получают зарплату ниже уровня МРОТ, уменьшилась с апреля 2019 года на 0,4 процентного пункта, до 2,5%, их количество на апрель текущего года составила 689,8 тысяч человек.