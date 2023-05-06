Холанд, де Брюйне и Салах вошли в сборную сезона АПЛ в FIFA 23

Студия EA Sports анонсировала сборную лучших игроков в английской премьер-лиге в FIFA 23. Футболистами с наивысшим рейтингом в символической команде оказались нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и его одноклубник Кевин де Брюйне - их показатель равен 97.