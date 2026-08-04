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FiNE NEWS

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Минобороны РФ: Российские войска уничтожили логистический центр ВСУ под Сумами ударными беспилотниками «Герань»

Удар по логистическому центру ВСУ в Сумской области Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские вооружённые силы уничтожили логистический центр Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области с помощью ударных беспилотников «Герань».

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