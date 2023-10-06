Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Может ли российская армия обойтись без бомбардировочной авиации?

Может ли российская армия обойтись без бомбардировочной авиации?

Одной из самых серьезных проблем, с которой столкнулась российская армия в ходе спецоперации, является невозможность полноценно господствовать в небе над Украиной, чему препятствует огромное количество ПЗРК иностранного производства, а также ЗРК, имеющихся на вооружении ВСУ.

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