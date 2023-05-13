The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom запустили на эмуляторах Yuzu и Ryujinx The Legend of Zelda: Tears of the Kin...

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom запустили на эмуляторах Yuzu и RyujinxThe Legend of Zelda: Tears of the Kingdom только вышла на Nintendo Switch, а, ПК-геймеры уже могут наслаждаться ею в родном 4K с 60 кадрами в секунду.
