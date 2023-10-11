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Минобороны ФРГ анонсировало скорую отправку Киеву 10 танков Leopard 1A5

Минобороны ФРГ анонсировало скорую отправку Киеву 10 танков Leopard 1A5

Минобороны ФРГ сообщило, что оправит киевскому режиму еще десять танков Leopard 1A5. Кроме того, по данным немецкого МО, обеспечивается бесперебойная подача боеприпасов, включая снаряды калибра 155 миллиметров.

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