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ВСУ побоялись размещаться в Снигиревке после удара авиации России

ВСУ побоялись размещаться в Снигиревке после удара авиации России

Глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что после уничтожения российской авиацией нескольких подразделений ВСУ в Снигиревке украинские войска побоялись располагаться там на постоянной основе, пишет РИА Новости.

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