ВСУ побоялись размещаться в Снигиревке после удара авиации России

Глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что после уничтожения российской авиацией нескольких подразделений ВСУ в Снигиревке украинские войска побоялись располагаться там на постоянной основе, пишет РИА Новости.
Глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что после уничтожения российской авиацией нескольких подразделений ВСУ в Снигиревке украинские войска побоялись располагаться там на постоянной основе, пишет РИА Новости.
Свежие комментарии