В Тихвине пенсионеров могут выселить из жилья, поскольку здание имеет статус общежития. Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку по факту халатности, а Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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