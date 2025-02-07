Рогов: ВСУ пошли в необъяснимую контратаку на трёх танках

ВСУ у Каменского пошли в необъяснимую для ума контратаку на трёх танках. В итоге часть боевиков — "двухсотые", часть — сбежала обратно, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.