Нейросеть превратила “Джона Уика” и “Терминатора 2” в аниме Пользователи Reddi...

Нейросеть превратила “Джона Уика” и “Терминатора 2” в анимеПользователи Reddit с никами Armand_Roulinn и CopyNPastee с помощью Midjourney показали, как могут выглядеть аниме-версии двух фильмов – “Джон Уик” и “Терминатор 2: Судный день”.