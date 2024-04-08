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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нейросеть превратила “Джона Уика” и “Терминатора 2” в аниме Пользователи Reddi...

Нейросеть превратила “Джона Уика” и “Терминатора 2” в аниме Пользователи Reddi...

Нейросеть превратила “Джона Уика” и “Терминатора 2” в анимеПользователи Reddit с никами Armand_Roulinn и CopyNPastee с помощью Midjourney показали, как могут выглядеть аниме-версии двух фильмов – “Джон Уик” и “Терминатор 2: Судный день”.

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