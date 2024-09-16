Режим ЧС введен в двух районах Ростовской области из-за пожаров

ИЗВЕСТИЯ Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области, где из-за пожаров возникла наиболее сложная ситуация, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.