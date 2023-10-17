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Съездил на уикенд в Хельсинки. Повсюду финны, которые напиваюся прямо на вокзальной площади

Съездил на уикенд в Хельсинки. Повсюду финны, которые напиваюся прямо на вокзальной площади

kontramot Гаже, чем проведённые в Хельсинки выходные, что-то вспомнить трудно. В пятницу вечером на центральный вокзал города стягиваются забитые людьми электрички.

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