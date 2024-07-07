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Царьград

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Немецкий врач рассказал об убийстве русских солдат в плену ВСУ

Немецкий врач рассказал об убийстве русских солдат в плену ВСУ

В NYT поведали о трёх убийствах пленных солдат армии РоссииГазета The New York Times (NYT) пообщалась с немецким военным медиком Каспаром Гроссе, бывавшим на подконтрольных ВСУ территориях.

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