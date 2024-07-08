Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков утверждает, что российская армия сейчас перешла ко второму этапу летней военной кампании, и третий этап может угрожать Киеву прорывом линии обороны срезу на нескольких участках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии