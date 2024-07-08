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Стариков: прогнозирует прорыв украинской обороны августе-сентябре

Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков утверждает, что российская армия сейчас перешла ко второму этапу летней военной кампании, и третий этап может угрожать Киеву прорывом линии обороны срезу на нескольких участках.

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