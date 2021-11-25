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Кадыров: В России должно быть равноправие, или она скатится к анархии

Кадыров: В России должно быть равноправие, или она скатится к анархии

Глава Чечни выступил с резкой критикой в адрес тех, кто подверг сомнению законопроект парламентариев ЧР о запрете указания национальной принадлежности преступника.

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