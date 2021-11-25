Кадыров: В России должно быть равноправие, или она скатится к анархии

Глава Чечни выступил с резкой критикой в адрес тех, кто подверг сомнению законопроект парламентариев ЧР о запрете указания национальной принадлежности преступника.
Популярные статьи
- НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ : По сути, это является уголовным преступлением и нарушением этических, гуманных и моральных основ нашего общества.
- Не нравится российский газ? Топите дом своей газетой: Захарова поставила на место главреда итальянской la Repubblica
- А еще было на порядок меньше ненависти друг к другу.(опрос)
Свежие комментарии