Терапевт Ромасов рассказал о риске развития тугоухости из-за громкой музыки | ТСН24

Громкая музыка в наушниках может привести к проблемам со слухом, заявил врач-терапевт Иван Ромасов. Как пишут «Известия» со ссылкой на специалиста, о негативном воздействии наушников говорят многочисленные исследования.
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