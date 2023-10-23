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Терапевт Ромасов рассказал о риске развития тугоухости из-за громкой музыки | ТСН24

Терапевт Ромасов рассказал о риске развития тугоухости из-за громкой музыки | ТСН24

Громкая музыка в наушниках может привести к проблемам со слухом, заявил врач-терапевт Иван Ромасов. Как пишут «Известия» со ссылкой на специалиста, о негативном воздействии наушников говорят многочисленные исследования.

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