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Странная ситуация в ООН. Американские дипломаты вдруг замолчали

Странная ситуация в ООН. Американские дипломаты вдруг замолчали

По словам постоянного представителя России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, в последнее время на заседаниях наблюдается "странная ситуация".

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