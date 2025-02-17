Минздрав предлагает новый порядок оказания медпомощи детям во время учебы

Минздрав предлагает ввести новый порядок оказания детям медпомощи, в том числе в период обучения. Нововведение распространят на обучающихся в организациях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
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