ВСУ целенаправленно нанесли удар артиллерией по рынку Горловки в ДНР

ДОНЕЦК, 27 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины намеренно нанесли удар 155-мм артиллерийскими снарядами по городскому рынку Горловки ДНР, сообщил в своем телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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