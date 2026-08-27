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Царьград

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Валуев обвинил Исинбаеву в упущенной борьбе за снятие санкций

Валуев обвинил Исинбаеву в упущенной борьбе за снятие санкций

Экс-чемпион Николай Валуев считает, что олимпийская победительница Елена Исинбаева упустила возможность бороться за допуск русских легкоатлетов на мировые соревнования, когда она была членом МОК с 2016 по 2024 годы.

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