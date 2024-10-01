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Царьград

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"Ощущение, что нас убьют": Летучая рассказала, почему решила уйти из "Ревизорро"

"Ощущение, что нас убьют": Летучая рассказала, почему решила уйти из "Ревизорро"

Телеведущая поделилась воспоминаниями о самом страшном эпизоде в съёмках популярного шоу.В ЯНАО команда телешоу "Ревизорро" провела самые страшные съёмки за всю историю проекта.

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