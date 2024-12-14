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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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39-летний Навас провел последний домашний матч за «Севилью». Хесус поцеловал газон и заплакал, партнеры подкидывали его в воздух

39-летний Навас провел последний домашний матч за «Севилью». Хесус поцеловал газон и заплакал, партнеры подкидывали его в воздух

В 17-м туре «Севилья» на своем поле победила «Сельту» (1:0). 39-летний Навас выступал за андалусийский клуб с 2003-го по 2013-й и с 2017-го.

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