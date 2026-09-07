Более 11,5 тысячи пачек сигарет сомнительного качества изъяли полицейские у бизнес-леди в Пензе

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе пресекли нелегальный бизнес 55-летней местной жительницы, которая наладила розничную продажу сигарет, не имеющих предусмотренной российским законодательством маркировки.
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