Суд разрешил допросить соучастника Квинси Промеса по делу о наркотиках

Апелляционный суд постановил, что кузен экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса Мэрилио Вердвахтер может быть допрошен по поводу новых показаний футболиста на слушании, назначенном на ноябрь, сообщает NL Times.
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