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На свадьбе сына свекровь подошла ко мне и прошептала: «Сегодня ты всё узнаешь»

На свадьбе сына свекровь подошла ко мне и прошептала: «Сегодня ты всё узнаешь»

Свадьба сына проходила в загородном ресторане на берегу озера — том самом, где двадцать пять лет назад мы отмечали и мою собственную свадьбу с его отцом, хотя тогда это место называлось иначе и принадлежало другим хозяевам.

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