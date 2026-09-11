На свадьбе сына свекровь подошла ко мне и прошептала: «Сегодня ты всё узнаешь»

Свадьба сына проходила в загородном ресторане на берегу озера — том самом, где двадцать пять лет назад мы отмечали и мою собственную свадьбу с его отцом, хотя тогда это место называлось иначе и принадлежало другим хозяевам.
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