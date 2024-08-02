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В Москве открылся фестиваль "Дни культуры Астаны"

В Москве открылся фестиваль "Дни культуры Астаны"

С 31 июля по 2 августа в Москве проходят Дни культуры Астаны. На эти даты запланированы творческие мероприяти, встречи официальных лиц и круглые столы с участием экспертов и представителей бизнеса.

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Комментарии
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W
Walery
Странно... ни слова о дискриминации этнических русских в Казахстане...  Дни &quot;культуры&quot; это уже называется?  И про отсутствие совести у кочевников промолчали...
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