"На то Божья воля". Духовный совет мусульман отозвал фетву, разрешающую многожёнство

Духовный совет мусульман после требования Генпрокуратуры отозвал фетву, разрешающую многожёнство. Как заявил председатель ДУМ Шамиль Аляутдинов в своём телеграм-канале, такое решение было принято после негативной реакции со стороны общества и официальных лиц.
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