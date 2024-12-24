SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    Я ей не верю, её выражение лица об этом говорит"Наслышана о цене...
  • Леша и Лора Мусликовы
    У этого парня денег видно много, но мозгов мало или совсем мало. И девки все его на одну морду. Евростандарт.Бывшая девушка Па...
  • Evgeni Velesik
    А хорошо быть главой Администрации президента? Остров в Карибском море прикупил за 15 000 000 евро! Кто ещё нас не ог...Внучка Бориса Ель...

"На то Божья воля". Духовный совет мусульман отозвал фетву, разрешающую многожёнство

"На то Божья воля". Духовный совет мусульман отозвал фетву, разрешающую многожёнство

Духовный совет мусульман после требования Генпрокуратуры отозвал фетву, разрешающую многожёнство. Как заявил председатель ДУМ Шамиль Аляутдинов в своём телеграм-канале, такое решение было принято после негативной реакции со стороны общества и официальных лиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх