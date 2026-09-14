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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер: «Норрис как профи не должен был пить Coca-Cola перед награждением, но мне насрать»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер согласился, что пилоту « Макларена » Ландо Норрису не стоило пить Coca-Cola перед награждением на Гран-при Испании .

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