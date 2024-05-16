В Киеве строительная техника начала снос часовни Десятинного монастыря

Строительная техника начала прибывать к Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, стоящей на месте древней Десятинной церкви и предназначенной к сносу по решению украинского суда.
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