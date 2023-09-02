Как там было в классике?«Баста, карапузики! Кончилися танцы!»? Вот, это оно.Режиму Зеленского нужно мясо, чтобы он продержался ещё какое-то время.
До последнего хохла
Комментарии
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Алекс Вайс
Истребление -дело рук самих истребляемых. Дети тех, кто радовался русским детям в подвалах, сами с детьми сидят в подвалах. Кто требовал москаляку на гиляку - сами удобряют вернувшиеся российские земли.
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19 час.
Аркадий Цыганов
Ядовито, жёстко но правильно.
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16 час.
Житель Империи
И погонят их с помощью наркоты и химии удобрять необъятные просторы…
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8 час.
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