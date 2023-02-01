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Генсек НАТО и глава МИД Японии обсудили конфликт на Украине и антироссийские санкции

Генсек НАТО и глава МИД Японии обсудили конфликт на Украине и антироссийские санкции

По сообщению японского внешнеполитического ведомства, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провёл диалог с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси.

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