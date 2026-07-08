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Новичок «Зенита» Аугусто о конкуренции с Соболевым: «Нам обоим хочется находиться на поле. Кого ставить, решать будет тренер – главное, чтобы тот, кто на поле, давал результат»

Нападающий « Зенита » Фелипе Аугусто высказался о конкуренции с Александром Соболевым . Бразильский форвард перешел в «Зенит» из «Трабзонспора» в это трансферное окно.

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