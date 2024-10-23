На стратегической сессии "Муниципальный диалог" обсудили проект закона о местном самоуправлении

Более 3,5 тысяч представителей муниципального сообщества из всех регионов России приняли участие в стратегической сессии "Муниципальный диалог", организованной Общероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
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