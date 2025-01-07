США отдадут Эстонии $50 млн конфискованных активов за помощь в деле Danske Bank

Министерство юстиции США приняло решение передать властям Эстонии $50 миллионов конфискованных активов в качестве компенсации за содействие в расследовании дела об отмывании денег, проведенном в отношении датского Danske Bank.
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