Водитель рейсового автобуса остановил его, вышел, и стал делать намаз прямо перед ним. Средь бела дня.
Намаз на проезжей части, во дворе, в метро. Как на это реагировать
Комментарии
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Георгий Корнев
Как реагировать на это в нашей стране не знаю, но как реагируют на это в соседней стране, и власть полностью поддерживает граждан, это пуля в ногу. Пару дней назад писали про такой случай в Абхазии. И там власть безоговорочно поддерживает местных.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
верующий. но религиозность считаю мракобесием. тем более, выставленную на показ. выпендрёжный намаз - способ выставить себя идиотом и быдлом. А быдл в России своих хватает. так что показательных намазнят, вышвыривать из страны, без права возвращения на всю жизнь.
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1 час.
sorsw
Да ещё на проезжей части. В Иране очень быстро получил демократизатором по горбушке и даже не вякнул о своих правах. Ну, а у нас, как всегда, хулиганы всех сортов празднуют "демократию" от правоохранителей...
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1 час.
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