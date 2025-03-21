Намаз на проезжей части, во дворе, в метро. Как на это реагировать

Георгий Корнев Как реагировать на это в нашей стране не знаю, но как реагируют на это в соседней стране, и власть полностью поддерживает граждан, это пуля в ногу. Пару дней назад писали про такой случай в Абхазии. И там власть безоговорочно поддерживает местных.

ВУ Варлам Устрялов верующий. но религиозность считаю мракобесием. тем более, выставленную на показ. выпендрёжный намаз - способ выставить себя идиотом и быдлом. А быдл в России своих хватает. так что показательных намазнят, вышвыривать из страны, без права возвращения на всю жизнь.