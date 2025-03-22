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ЕС планирует выделить 800 миллиардов евро на оборону до 2030 года

ЕС планирует выделить 800 миллиардов евро на оборону до 2030 года

ЕС планирует увеличить расходы на оборону, выделив 800 миллиардов евро до 2030 года. Поводом стала опасность, связанная с Россией.

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