Сергей Собянин: фестиваль «Культурный город» пройдет с 1 августа по 6 сентября

Сергей Собянин поддержал фестиваль «Культурный город». Проект пройдет с 1 августа по 6 сентября в парке «Зарядье» и объединит оперные и балетные спектакли, концерты симфонических оркестров и другие культурные события.
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