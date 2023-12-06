Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть ‘Калгари»

«Миннесота» в гостях обыграла «Калгари», одержав четвертую победу кряду. В ночь на 6 декабря в Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд».
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