2025 год как точка отсчета: как диалог Москвы и Вашингтона может завершить конфликт на Украине

Когда закончится СВО: Позиция России требования и перспективы мирного урегулирования Депутат Госдумы Андрей Гурулев в интервью обозначил возможные сроки завершения специальной военной операции, связав их с 2025 годом.
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