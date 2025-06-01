Русская весна
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Русская весна

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Саудовская Аравия заявила о нежелании Израиля искать путь к миру

Саудовская Аравия заявила о нежелании Израиля искать путь к миру

Запрет Израиля на визит арабской министерской делегации в палестинский город Рамалла говорит о не желании Тель-Авива искать пути к мирному урегулированию, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.

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