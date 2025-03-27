7info.ru
Новости Рязани и ...Новости России и ...Здорово жить: рец...Новости кино и те...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7info.ru

405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Захаров
    Вот смотрю сейчас телевизор1 канал и там говорят сюда не ходи туда тожэ с дороги не сходи это в Курской области круго...Разведка США раск...
  • Вера Охотникова
    ЗамечательноВ Касимове устано...
  • Vladimir Vlasov
    Не долго фраер танцевал.В телефоне погибш...

Правила медосвидетельствования на опьянение меняются в России с 1 сентября

Правила медосвидетельствования на опьянение меняются в России с 1 сентября

Соответствующий проект приказа министерства здравоохранения РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актовС 1 сентября 2025 года в России планируется изменить правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх