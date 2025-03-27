Правила медосвидетельствования на опьянение меняются в России с 1 сентября

Соответствующий проект приказа министерства здравоохранения РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актовС 1 сентября 2025 года в России планируется изменить правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
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