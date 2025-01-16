МТУ по управлению имуществом снова выставило на продажу в Салехарде катер «Амур»

В Салехарде повторно выставили на продажу изъятый катер «Амур». Соответствующий аукцион на площадке «ГИС Торги» проводит Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Федерального агентства по управлению госимуществом в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.