МТУ по управлению имуществом снова выставило на продажу в Салехарде катер «Амур»

В Салехарде повторно выставили на продажу изъятый катер «Амур». Соответствующий аукцион на площадке «ГИС Торги» проводит Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Федерального агентства по управлению госимуществом в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии