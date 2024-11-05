Аптеки Карелии «встали в очередь» за фармацевтами

Фармацевтам и провизорам готовы очень хорошо платить Количество вакансий для фармацевтов и провизоров в Карелии выросло на 50 процентов, тогда как в среднем по России этот показатель увеличился на 11 процентов.
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