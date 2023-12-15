На «EUROMORE» опубликована новая запись Патрика Ланкастера, американского журналиста, военного обозревателя, ветерана ВМС США: Украинские силы каждый день вели обстрел по гражданским районам Донецка, убивая и раня мирных жителей.
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