Крупный скандал: в США затравили 100-килограммовую победительницу конкурса красоты

Победа плюс сайз модели Сары Милликен на конкурсе красоты в США вызвала крупный скандал. Для американцев победа девушки, которая весит около 100 килограммов, оказалась весьма неожиданной, даже несмотря на их толерантные взгляды.
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