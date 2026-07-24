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Парламентская газета

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Лавров: Нужно понять, «кто конкретно провалился» в рамках Анкориджа

Лавров: Нужно понять, «кто конкретно провалился» в рамках Анкориджа

После слов главы Госдепа США Марко Рубио о том, что сделанные на саммите Россия — США на Аляске в августе 2025 года предложения по урегулированию украинского конфликта провалились, необходимо понять, кто сорвал мирные инициативы.

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